Штаб Квицинии не признает победу Хаджимбы на выборах главы Абхазии
Победу президента Рауля Хаджимбы на выборах главы Абхазии штаб оппозиционера Алхаса Квицинии не признает. Об этом заявил глава штаба Беслан Эшба в понедельник, 9 сентября, сообщает «РИА Новости».
Хаджимба объявил о своей победе во втором туре выборов. О его победе, по предварительным данным, также заявил глава абхазского Центризбиркома Тамаз Гогия.
Согласно последним данным ЦИК, Хаджимба набрал 47,38%, а Квициния — 46,19%. Перевес составляет чуть более тысячи голосов.
По мнению оппозиции, если учесть голоса «против всех», а это 3154 человека, то у Хаджимбы нет большинства.
«Данные, которые сегодня есть, с учетом проголосовавших против всех, не дают такую возможность кандидату в президенты, который занял первое место, быть признанным победителем», — заметил Эшба.
Он добавил, что сейчас идут консультации, решение о том, будут ли оспариваться результаты выборов, будет принято утром в понедельник.
При этом Эшба не стал сообщать, какими данными по голосованию располагает штаб Квицинии.
В Абхазии 8 сентября прошел второй тур выборов президента, их победитель будет определяться простым большинством голосов. Явка избирателей, по предварительным данным, составила 65,98%.