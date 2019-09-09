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Штаб Квицинии не признает победу Хаджимбы на выборах главы Абхазии

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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Победу президента Рауля Хаджимбы на выборах главы Абхазии штаб оппозиционера Алхаса Квицинии не признает. Об этом заявил глава штаба Беслан Эшба в понедельник, 9 сентября, сообщает «РИА Новости».

Хаджимба объявил о своей победе во втором туре выборов. О его победе, по предварительным данным, также заявил глава абхазского Центризбиркома Тамаз Гогия.

Согласно последним данным ЦИК, Хаджимба набрал 47,38%, а Квициния — 46,19%. Перевес составляет чуть более тысячи голосов.

По мнению оппозиции, если учесть голоса «против всех», а это 3154 человека, то у Хаджимбы нет большинства.

«Данные, которые сегодня есть, с учетом проголосовавших против всех, не дают такую возможность кандидату в президенты, который занял первое место, быть признанным победителем», — заметил Эшба.

Он добавил, что сейчас идут консультации, решение о том, будут ли оспариваться результаты выборов, будет принято утром в понедельник.

При этом Эшба не стал сообщать, какими данными по голосованию располагает штаб Квицинии.

В Абхазии 8 сентября прошел второй тур выборов президента, их победитель будет определяться простым большинством голосов. Явка избирателей, по предварительным данным, составила 65,98%.

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