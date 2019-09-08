В Абхазии впервые стартовал второй тур выборов президента

Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента республики открылись в воскресенье, 8 сентября, в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Во второй тур, который проходит в стране впервые, вышли действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. Хаджимба в первом туре набрал 24,83% голосов, Квициния — 22,91%.

Проголосовать можно на 154 участках, два из которых находятся в России — в Москве и Черкассе, пишет ТАСС. Они будет открыты до 20:00 по местному времени.

Первый тур выборов президента и вице-президента Абхазии прошли 25 августа. На пост главы республики претендовали девять человек, однако во второй тур прошли только Хаджимба и Квициния. Явка преодолела барьер в 50%, требуемый для признания голосования состоявшимся, и составила 66,55% — свои голоса за кандидатов отдали более 86 тыс. человек.

Действующий абхазский лидер уже в пятый раз проводит президентскую кампанию, Квицинии — в первый. Он стал участником выборов после того, как один из ведущих оппозиционных кандидатов — Аслан Бжания — не смог принять в них участие из-за болезни.