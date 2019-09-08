Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

Глава Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия заявил, что второй тур выборов президента республики признан состоявшимся, явка на 15:00 по местному времени превысила необходимые по закону 25% и составила 38,41%. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает ТАСС.

«Порог явки пройден, общее количество проголосовавших — 38,41%», — отметил Гогия.

Избирательные участки для голосования открылись в республике 8 сентября в 8:00 по местному времени (7:00 мск). Проголосовать можно на 154 участках, два из которых находятся в России — в Москве и Черкесске. Они будут открыты до 20:00 по местному времени (19:00 мск).

Во второй тур, который проходит в стране впервые, вышли действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. Хаджимба в первом туре набрал 24,83% голосов, Квициния — 22,91%.

Первый тур выборов президента и вице-президента Абхазии прошел 25 августа. На пост главы республики претендовали девять человек, однако во второй тур прошли только Хаджимба и Квициния. Явка преодолела барьер в 50%, требуемый для признания голосования состоявшимся, и составила 66,55% — свои голоса за кандидатов отдали более 86 тыс. человек.

Действующий абхазский лидер уже в пятый раз проводит президентскую кампанию, Квициния — в первый. Он стал участником выборов после того, как один из ведущих оппозиционных кандидатов — Аслан Бжания — не смог принять в них участие из-за болезни.