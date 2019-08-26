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Президент Грузии заявила о планах вернуть Южную Осетию и Абхазию

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Фото: Global Look Press/Jargen Heinrich
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Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии, а также о желании вернуть эти территории в период своего президентства.

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Она выразила надежду, что «настанет время, когда Абхазия и Южная Осетия мирным путем вернутся в состав Грузии», — передает «РИА Новости».

«Мое самое большое желание и цель — это то, чтобы возвращение произошло в срок моего президентства, для чего я использую все возможности и пути», — отметила грузинский лидер.

Ранее в августе президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что обсуждается возможность признать геноцидом нападение Грузии на республику в 2008 году.

Грузинские войска в августе 2008 года обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал, а также предприняли попытку установить контроль над регионом. Россия ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных.

26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Однако Грузия отказывается признавать независимость своих бывших автономий.

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