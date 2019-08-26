Прямой эфир

Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны

0
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися, однако ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов — более 50%, которые нужны для победы, поэтому вероятен второй тур. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 26 августа.

Cогласно данным одного из штабов кандидатов, действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набирал 26,58% голоcов избирателей после обработки данных с 97% учаcтков, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба — 24,86%, оппозиционер Алхас Квициния — 24,61%.

Представители кандидатов и эксперты считают, что второй тур выборов неизбежен.

Накануне сообщалось, что выборы президента Абхазии прошли и ЦИК страны признал их состоявшимися, так как явка преодолела барьер в 50%. Ранее оппозиция потребовала перенести выборы на осень из-за госпитализации своего кандидата Аслана Бжании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Явка избирателей на выборах президента Абхазии выросла до 39,14%
В Абхазии заявили о «бездарном транжирстве» российских денег

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019