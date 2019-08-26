Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися, однако ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов — более 50%, которые нужны для победы, поэтому вероятен второй тур. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 26 августа.

Cогласно данным одного из штабов кандидатов, действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набирал 26,58% голоcов избирателей после обработки данных с 97% учаcтков, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба — 24,86%, оппозиционер Алхас Квициния — 24,61%.

Представители кандидатов и эксперты считают, что второй тур выборов неизбежен.

Накануне сообщалось, что выборы президента Абхазии прошли и ЦИК страны признал их состоявшимися, так как явка преодолела барьер в 50%. Ранее оппозиция потребовала перенести выборы на осень из-за госпитализации своего кандидата Аслана Бжании.