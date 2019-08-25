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Завершилось голосование на выборах президента Абхазии

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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В Абхазии завершено голосование на выборах президента, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщает ТАСС.

Как рассказал председатель Центризбиркома (ЦИК) Тамаз Гогия, нарушений, влияющих на результаты выборов, не зафиксировано. Одно нарушение отметили в Черкесске, когда человек проголосовал по абхазскому паспорту старого образца, отметил он. По факту составлен протокол.

Жалобы, поступающие в ЦИК, носили организационный характер, в течение дня заявлений от кандидатов о нарушениях также не поступало.

Явка избирателей по состоянию на 18:00 составила 48,48%, а чтобы выборы были признаны состоявшимися, на них должны прийти не менее 50% обладающих правом голоса граждан. В 20:30 будет объявлено, состоялись выборы или нет.

Жители Абхазии в воскресенье, 25 августа, выбирали главу республики и вице-президента. На высший государственный пост претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Адхас Квициния.

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