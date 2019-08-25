Явка на выборах президента Абхазии составила 19,27%

Явка избирателей на выборах президента Абхазии по данным на 12:00 (совпадает с мск) составила 19,27%. Об этом в воскресенье сообщила журналистам пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.

По ее словам, общее число граждан, обладающих избирательным правом, составляет 121 тыс. 627 человек. «Проголосовало 23 тысячи 442», — отметила она.

Жители Абхазии в воскресенье, 25 августа, выбирают главу республики и вице-президента. На высший государственный пост претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Адхас Квициния.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта.

28 июля в Абхазии назвали условия для начала продуктивного диалога с Грузией.