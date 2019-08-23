В Абхазии заявили о «бездарном транжирстве» российских денег

Бывший первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента, заявил, что страна «бездарно транжирит» деньги, которые выделяет ей Россия.

Во время теледебатов он назвал «мифом» то, что Россия не заинтересована в экономическом развитии Абхазии.

«Если бы Россия этого не хотела, у нас не было бы этой многомиллиардной помощи, которую мы так бездарно транжирим», — цитирует его «РИА Новости».

Адзынба также отметил, что полученные средства необходимо вкладывать в создание рабочих мест и реальный сектор экономики.

Ранее сообщалось, что Россия профинансирует модернизацию Вооруженных сил Абхазии.