Явка избирателей на выборах президента Абхазии выросла до 39,14%

Явка избирателей на выборах президента Абхазии по состоянию на 15:00 (совпадает с мск) выросла до 39,14%. Об этом на брифинге сообщил председатель центральной избирательной комиссии республики Тамаз Гогия.

По данным на 12:00 воскресенья она составляла 19,27%.

Жители Абхазии выберут в воскресенье главу республики и вице-президента. На высший государственный пост претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Адхас Квициния.

Первоначально президентские выборы были назначены на 21 июля. День голосования перенесли из-за чрезвычайного происшествия. В конце апреля один из лидеров оппозиции, Аслан Бжания, почувствовал недомогание, когда летел из Москвы в Сочи. Самолет сел — и политика тут же отправили обратно в Москву, где госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.