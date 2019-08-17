Президент Абхазии обозначил срок восстановления Сухумского аэропорта

Восстановление Сухумского аэропорта займет около полутора лет. Об этом в субботу, 17 августа, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с представителями армянской общины.

По словам президента, проект реконструкции аэропорта поддержал «инвестор из России, который намерен вкладывать свои деньги в проект», передает «Интерфакс».

Хаджимба, который баллотируется на второй президентский срок, подчеркнул, что его заявления о восстановлении воздушной гавани не связаны с его предвыборной кампанией.

«Я слышу заявления моих оппонентов: «Хаджимба это делает в преддверии выборов», — сказал абхазский лидер, добавив, что о запуске Сухумского аэропорта политики говорили не раз, и только сейчас «удалось сдвинуть эти вопросы с мертвой точки».

Выборы президента Абхазии были запланированы на 21 июля, однако парламент перенес их на 25 августа. Ранее оппозиция потребовала перенести выборы на осень из-за госпитализации своего кандидата Аслана Бжании.