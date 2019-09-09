Объявлены окончательные итоги выборов президента Абхазии

Центральная избирательная комиссия Абхазии официально подвела итоги президентских выборов. Избранным президентом республики признан действующий глава государства Рауль Хаджимба, сообщил 9 сентября председатель ЦИК Тамаз Гогия.

«Сегодня на очередном заседании был принят итоговый протокол выборов президента Республики Абхазия 2019 года. <...> Считать избранным президентом Республики Абхазия Хаджимбу Рауля Джумковича», — цитирует его ТАСС.

Согласно итоговым данным, во втором туре голосования Хаджимба набрал 47,39% голосов, а его соперник оппозиционный кандидат Алхас Квициния — 46,17%. Вице-президентом становится Аслан Барциц.

Решение одобрено всеми присутствовавшими на заседании членами ЦИК единогласно. Обжаловать его кандидаты могут в течение трех дней.

Квициния ранее подавал в ЦИК обращение с просьбой провести повторное голосование, однако предложение оппозиционера было отклонено.

Теперь проигравший кандидат намерен просить Верховный суд Абхазии проверить законность решения Центризбиркома. По словам Квицинии, согласно законодательству республики победа признается за кандидатом, набравшим больше голосов, чем суммарно отдано за его соперника и «против всех». Обращение он планирует направить во вторник, 10 сентября.

Выборы президента и вице-президента Абхазии прошли 25 августа. На пост главы республики претендовали девять человек. Явка преодолела требуемый для признания голосования состоявшимся барьер и составила 66,55%.

В ходе первого тура голосования Хаджимба набрал 26,6% голосов, Квициния — 24,6% голосов, а советник действующего главы республики Олег Аршба — 24,9% голосов.

Был назначен второй тур голосования, который состоялся в воскресенье, 8 сентября. Он проходил впервые в истории республики.