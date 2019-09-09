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ЦИК Абхазии официально признала победу Хаджимбы на выборах президента

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Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
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Центральная избирательная комиссия Абхазии официально признала победу действующего президента Рауля Хаджимбы во втором туре выборов главы республики. Об этом 9 сентября сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

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«Явка составила 65,98%… Квициния получил 46,19%, Хаджимба — 47,38%. […] Избранным президентом республики Абхазии считается Хаджимба Рауль Джумкович», — цитирует Гогию «РИА Новости».

Как пояснил председатель ЦИК, за Хаджимбу проголосовали 39 741 человек, за Квицинию — 38 742 избирателя.

Жалоб о нарушениях в ходе голосования в Центризбирком Абхазии не поступало, пишет «Интерфакс».

Таким образом, ЦИК признает выборы состоявшимися и отклоняет обращение оппозиционера, кандидата в президенты республики Алхаса Квицинии о проведении повторного голосования.

В штабе Квицинии заявили о своем несогласии с итогами выборов и намерении обращаться в суд.

Выборы президента и вице-президента Абхазии прошли 25 августа. На пост главы республики претендовали девять человек. В ходе первого тура голосования Хаджимба набрал 26,6% голосов, Квициния — 24,6% голосов, а советник действующего главы республики Олег Аршба — 24,9% голосов.

Был назначен второй тур голосования, который состоялся в воскресенье, 8 сентября. Он проходил впервые в истории республики.

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