Годовалый ребенок отравился уксусом в Петербурге

Правоохранительные органы проводят проверку по факту отравления годовалого ребенка уксусом. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.

Информация о происшествии в полицию поступила из детской городской больницы № 5. Медики выявили у мальчика химический ожог слизистой глотки и ожог пищевода. Об этом сообщает телеканал «78». Родители пояснили врачам, что мальчик выпил уксус.

По данным полиции, семья мальчика является благополучной и на учете не состоит.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области с химическими ожогами горла и рта попала двухлетняя девочка. Она выпила средство для чистки труб.