Годовалый ребенок отравился уксусом в Петербурге
Правоохранительные органы проводят проверку по факту отравления годовалого ребенка уксусом. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.
Информация о происшествии в полицию поступила из детской городской больницы № 5. Медики выявили у мальчика химический ожог слизистой глотки и ожог пищевода. Об этом сообщает телеканал «78». Родители пояснили врачам, что мальчик выпил уксус.
По данным полиции, семья мальчика является благополучной и на учете не состоит.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области с химическими ожогами горла и рта попала двухлетняя девочка. Она выпила средство для чистки труб.