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Годовалый ребенок отравился уксусом в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Правоохранительные органы проводят проверку по факту отравления годовалого ребенка уксусом. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.

Информация о происшествии в полицию поступила из детской городской больницы № 5. Медики выявили у мальчика химический ожог слизистой глотки и ожог пищевода. Об этом сообщает телеканал «78». Родители пояснили врачам, что мальчик выпил уксус.

По данным полиции, семья мальчика является благополучной и на учете не состоит.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области с химическими ожогами горла и рта попала двухлетняя девочка. Она выпила средство для чистки труб.

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