Прямой эфир

Двухлетняя девочка в Оренбуржье отравилась средством для труб

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосергиевске Оренбургской области в больницу с химическими ожогами рта и горла попала двухлетняя девочка. Выяснилось, что она выпила средство для чистки труб.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, информация о серьезном отравлении поступила в правоохранительные органы из больницы. Как выяснилось, ребенок остался без присмотра и выпил средство для чистки труб, уточняет РИА «Оренбуржье».

По факту произошедшего организована доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 1 сентября в частном доме в Калмыкии отравились трое детей. Все они были госпитализированы, однако один ребенок поступил в медучреждение уже умершим. Предположительно, причиной отравления стали ядохимикаты, которыми родители детей обрабатывали зерно от насекомых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять девочек отравились на Кубани принесенными в школу таблетками
Стало известно о состоянии отравившегося наркотиками младенца в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019