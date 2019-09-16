Двухлетняя девочка в Оренбуржье отравилась средством для труб

В Новосергиевске Оренбургской области в больницу с химическими ожогами рта и горла попала двухлетняя девочка. Выяснилось, что она выпила средство для чистки труб.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, информация о серьезном отравлении поступила в правоохранительные органы из больницы. Как выяснилось, ребенок остался без присмотра и выпил средство для чистки труб, уточняет РИА «Оренбуржье».

По факту произошедшего организована доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 1 сентября в частном доме в Калмыкии отравились трое детей. Все они были госпитализированы, однако один ребенок поступил в медучреждение уже умершим. Предположительно, причиной отравления стали ядохимикаты, которыми родители детей обрабатывали зерно от насекомых.