Прямой эфир

Пять девочек отравились на Кубани принесенными в школу таблетками

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция на Кубани проводит проверку по факту отравления школьниц в Староминском районе, девочки находятся в больнице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу, 6 сентября.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, пять учениц девятого класса отравились лекарственными препаратами, которые одна из них принесла в школу.

«Трое находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, двое находятся в детском отделении больницы. Они все одноклассницы — девятый класс», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на учете у комиссии по делам несовершеннолетних школьницы не состоят, все из благополучных семей.

Полиция проводит проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

1 сентября сообщалось, что трое детей в Калмыкии отравились, предположительно, ядохимикатами, которыми родители детей обрабатывали зерно от насекомых. Один ребенок впоследствии скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере
Семь человек отравились в Ульяновске после употребления подсолнечного масла

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019