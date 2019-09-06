Пять девочек отравились на Кубани принесенными в школу таблетками

Полиция на Кубани проводит проверку по факту отравления школьниц в Староминском районе, девочки находятся в больнице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу, 6 сентября.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, пять учениц девятого класса отравились лекарственными препаратами, которые одна из них принесла в школу.

«Трое находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, двое находятся в детском отделении больницы. Они все одноклассницы — девятый класс», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на учете у комиссии по делам несовершеннолетних школьницы не состоят, все из благополучных семей.

Полиция проводит проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

1 сентября сообщалось, что трое детей в Калмыкии отравились, предположительно, ядохимикатами, которыми родители детей обрабатывали зерно от насекомых. Один ребенок впоследствии скончался.