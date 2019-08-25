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Стало известно о состоянии отравившегося наркотиками младенца в Москве

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Судьба госпитализированной в Москве с отравлением наркотиками восьмимесячной девочки будет решена после окончания следственных мероприятий. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

«В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что семья состоит на учете в органах соцзащиты как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Специалисты центра социальной помощи семье и детям неоднократно навещали семью, проводили с женщиной профилактические беседы, предлагали различные виды социальной помощи.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что в столице 18 августа госпитализировали восьмимесячную девочку с диагнозом «отравление каннабисом». По предварительной версии, наркотическое вещество могло попасть в организм ребенка вместе с молоком 24-летней матери.

21 августа сообщалось, что информацию об отравлении восьмимесячного ребенка наркотиками проверит аппарат уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича.

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