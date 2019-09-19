Прямой эфир

Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Петербурге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербург произошла утечка угарного газа из колонки в квартире дома № 9 на Среднегаванском проспекте в Василеостровском районе. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 19 сентября. С отравлением угарным газом были госпитализированы 46-летний мужчина, его 45-летняя супруга и две их дочери 16 и 18 лет.

Младшая из девушек была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

17 сентября в Ленинградской области в одном из жилых домов в Гатчине угарным газом отравилась многодетная семья, один человек погиб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека погибли из-за газа в подвале в Новосибирской области
Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019