Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Петербурге

В Санкт-Петербург произошла утечка угарного газа из колонки в квартире дома № 9 на Среднегаванском проспекте в Василеостровском районе. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 19 сентября. С отравлением угарным газом были госпитализированы 46-летний мужчина, его 45-летняя супруга и две их дочери 16 и 18 лет.

Младшая из девушек была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

17 сентября в Ленинградской области в одном из жилых домов в Гатчине угарным газом отравилась многодетная семья, один человек погиб.