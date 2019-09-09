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Два человека погибли из-за газа в подвале в Новосибирской области

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Двое мужчин скончались из-за отравления угарным газом во время просушки погреба в частном доме в Новосибирской области. Спасатели напомнили местным жителям о технике безопасности при проведении работ.

Инцидент произошел в Искитиме. По данным спасательной службы, во время просушки погреба угарным газом надышались мужчины 1974 и 1969 годов рождения. Об этом сообщает vn.ru.

Из подвала потерпевших доставали спасатели. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчин.

Спасатели напоминают, что при подготовке овощных ям к новому сезону сушка должна проводиться только со свободным доступом теплого воздуха. При наличии электропроводки необходимо проверить ее исправность. Использование свечей или керосиновых ламп не допускается.

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