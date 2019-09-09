Два человека погибли при пожаре в Тверской области

В Тверской области устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибли два человека. Огонь значительно повредил частный дом.

Пожар произошел в деревне Ельцино. Возгорание распространилось по кровле и внутренней отделке дома. Пожарные обнаружили тело женщины 1937 года рождения спустя три часа после поступления сообщения о происшествии. При разборе завалов дома было найдено тело мужчины 1952 года рождения. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

По факту пожара проводится проверка. В ликвидации возгорания участвовали 12 человек.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик скончался в ожоговом центре после пожара в Карелии.