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Один человек погиб в сгоревшем при ДТП автомобиле в Рязанской области

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На трассе в Рязанкой области две машины загорелись в результате ДТП. Один человек погиб, семеро пострадали.

Авария произошла на автодороге Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. По данным Госавтоинспекции, автомобиль Volkswagen Polo совершил столкновение с минивэном, который следовал в направлении Москвы. В результате ДТП обе машины загорелись, сообщает РИА «7 новостей».

Смертельные травмы получил один из пассажиров минивэна. Водитель легкового автомобиля и шесть пассажиров минивэна доставлены в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Пскове легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки потерял сознание за рулем.

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