Многодетная семья отравилась угарным газом в Ленобласти

В Ленинградской области в одном из жилых домов в Гатчине многодетная семья отравилась угарным газом, один человек погиб. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил РЕН ТВ.

Отмечается, что было обнаружено тело 45-летней женщины, кроме того, в тяжелом состоянии были госпитализированы трое детей в возрасте 2, 12 и 13 лет.

25 июля сообщалось, что стена и балкон одного из жилых домов обрушились в поселке Рахья Ленинградской области из-за взрыва газового баллона.