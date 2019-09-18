Прямой эфир

Многодетная семья отравилась угарным газом в Ленобласти

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ленинградской области в одном из жилых домов в Гатчине многодетная семья отравилась угарным газом, один человек погиб. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил РЕН ТВ.

Отмечается, что было обнаружено тело 45-летней женщины, кроме того, в тяжелом состоянии были госпитализированы трое детей в возрасте 2, 12 и 13 лет.

25 июля сообщалось, что стена и балкон одного из жилых домов обрушились в поселке Рахья Ленинградской области из-за взрыва газового баллона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Челябинском три человека погибли из-за газа от гнилого картофеля
Хлопок газа произошел в жилом доме в Иркутской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019