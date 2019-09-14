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Под Челябинском три человека погибли из-за газа от гнилого картофеля

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В Челябинской области три человека погибли, отравившись газом от гнилого картофеля в подвале частного дома. Об этом в субботу, 14 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В частном дома в Челябинской области в погребе скопился газ от гнилого картофеля. Им насмерть отравились трое», — рассказал собеседник агентства.

1 сентября трое детей отравились в Калмыкии, один из них впоследствии скончался. Дети отравились в частном доме в Яшалтинском районе, все они были госпитализированы, однако один ребенок поступил в медучреждение уже умершим. Это маленькая девочка, которой не было года.

Предположительно, причиной отравления стали ядохимикаты, которыми родители детей обрабатывали зерно от насекомых. Региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту инцидента.

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