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Производитель раскрыл характеристики нового истребителя МиГ-35

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Производитель МиГ-35 назвал новейший истребитель «вершиной семейства самолетов этой марки» и впервые обнародовал подробные технические характеристики воздушного судна. Об этом пишет «РИА Новости» в пятницу, 20 сентября.

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Истребитель представлен в двух модификациях — МиГ-35 (одноместный) и МиГ-35Д (двухместный), оба созданы на базе технологии истребителей пятого поколения.

Предсерийные образцы выполнены по заказу Минобороны России и проходят испытания в интересах ВКС.

Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей, а также подвижных и неподвижных наземных (надводных) целей в любое время суток и в любых метеоусловиях.

МиГ-35 отличается сниженной радиолокационной заметностью, четырехкратным резервированием по всем каналам управления и способностью применять типы управляемых и неуправляемых ракет и корректируемых бомб.

Истребитель оборудован авионикой нового поколения, новыми двигателями с увеличенной тягой и высокоавтоматизированной кабиной, сообщает телеканал «Звезда». Дозаправить самолет можно во время полета.

Максимальный взлетный вес истребителя — 24,5 тыс. кг. Самолет может развивать скорость до 2,1 тыс. км/ч и преодолевать расстояния до 3 тыс. км.

Он способен перехватывать современные средства воздушного нападения, вести воздушную разведку с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств и использоваться в качестве воздушного пункта управления авиагруппами.

МиГ-35 нового поколения был представлен на МАКС-2019 в конце августа, серийное производство этих самолетов уже развернуто. После авиасалона покупкой истребителя заинтересовали некоторые зарубежные партнеры, в том числе Малайзия.

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