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В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Серийное производство истребителей МиГ-35 в России уже стартовало. Об этом в среду, 28 августа, сообщил генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко на авиасалоне МАКС-2019.

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«Серийное производство уже началось. Мы уже начали поставки с прошлого года самолетов, производство полностью развернуто», — цитирует его ТАСС.

Тарасенко отметил, что компания готова обеспечивать «все потребности как для Минобороны РФ, так и для других заказчиков».

Ранее в среду сообщалось, что на МАКС-2019 впервые был продемонстрирован МиГ-35 в новом экспортном облике. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, приобретением истребителя уже заинтересовались зарубежные партнеры, «Рособоронэкспорт» ведет предметные переговоры.

Накануне у представленной на авиасалоне машины остановился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Политик задал несколько вопросов о вооружении и летных характеристиках машины, отмечает «Газета.ру».

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