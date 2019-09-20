Истребитель «Торнадо» потерял в небе над Германией два подвесных бака

В небе над Германией истребитель-бомбардировщик «Торнадо» ВВС Германии потерял два подвесных топливных бака. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщило ТАСС.

Представитель военно-воздушных сил ФРГ отметил, что в момент инцидента баки уже были пусты, поскольку самолет возвращался после учений.

Отмечается, что причина, по которой самолет потерял емкости, пока неизвестна.

Срок службы «Торнадо» в ВВС Германии истекает в 2025 году, но правительство страны не хочет отказываться от самолета, способного нести ядерное оружие.

24 июня сообщалось, что два истребителя ВВС Германии упали на севере страны.