Малайзия заинтересовалась покупкой российских МиГ-35

Малайзия ведет с Россией переговоры о закупке новых истребителей МиГ-35 взамен на возвращение устаревших моделей российской техники, заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

«Старые самолеты сложно продать, поэтому мы должны всерьез рассматривать предложение, согласно которому можно было бы вернуть старые самолеты», — сказал премьер в интервью «РИА Новости», опубликованном в четверг, 5 сентября.

Как уточнил Мохамад, пока Малайзия вела переговоры не с российским правительством, а с компаниями. Он отметил, что даже в случае возвращение старых МИГ-ов потребуется выплатить большую сумму, поэтому высказался за предоставление Москвой кредита под невысокие проценты.

«Малайзия не та страна, которая тратит много денег на оборону, только 2% бюджета, а 35% — на образование. Переговоры продолжаются», — пояснил премьер.

МиГ-35 — российский перспективный многофункциональный истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому поколению. Он является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Серийное производство МиГ-35 уже началось.