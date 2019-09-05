Прямой эфир

Малайзия заинтересовалась покупкой российских МиГ-35

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Малайзия ведет с Россией переговоры о закупке новых истребителей МиГ-35 взамен на возвращение устаревших моделей российской техники, заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

Развернулись над Тверской: западное направление усилят Су-35
На авиабазе в Хотилово появится эскадрилья истребителей поколения 4++

«Старые самолеты сложно продать, поэтому мы должны всерьез рассматривать предложение, согласно которому можно было бы вернуть старые самолеты», — сказал премьер в интервью «РИА Новости», опубликованном в четверг, 5 сентября.

Как уточнил Мохамад, пока Малайзия вела переговоры не с российским правительством, а с компаниями. Он отметил, что даже в случае возвращение старых МИГ-ов потребуется выплатить большую сумму, поэтому высказался за предоставление Москвой кредита под невысокие проценты.

«Малайзия не та страна, которая тратит много денег на оборону, только 2% бюджета, а 35% — на образование. Переговоры продолжаются», — пояснил премьер.

МиГ-35 — российский перспективный многофункциональный истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому поколению. Он является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Серийное производство МиГ-35 уже началось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уникальный истребитель Су-47 показали на МАКСе
Россия получила заявки на покупку новейшего истребителя МиГ-35

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019