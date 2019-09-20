Роструд назвал сферы с зарплатой от 80 тыс. рублей

Высокие зарплаты от 80 тыс. рублей чаще всего представлены в строительной отрасли, добывающей промышленности и в производстве. Об этом 20 сентября сообщили в Роструде.

По данным портала «Общероссийской базы вакансий «Работа в России», содержащего информацию о 1,5 млн вакансий, больше всего должностей с таким доходом в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Якутии, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Например, в Красноярском крае самыми высокооплачиваемыми являются профессии сферы строительства, транспорта и добывающей промышленности, а в Москве и Петербурге больше всего платят специалистам в области информационных технологий, недвижимости, продаж, и также транспорта и строительства.

В Якутии и Югре высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, и консалтинге, в Ямало-Ненецком автономном округе – здравоохранении, пишет «РИА Новости».

6 сентября Роструд перечислил самые высокооплачиваемые профессии. В них вошли машинисты бульдозера, механики по ремонту транспорта, начальники участков в строительстве, инженеры, пилоты. Зарплаты некоторых из них достигают 300–400 тыс. в месяц.