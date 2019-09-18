В Госдуме предложили создать шорт-лист дефицитных профессий

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев предложил сформировать шорт-лист дефицитных профессий. Соответствующее письмо он направил министру просвещения России Ольге Васильевой, сообщает ТАСС в среду, 18 сентября.

Свою инициативу депутат предложил включить в Стратегию развития образования РФ на период до 2024 года, которую разрабатывает министерство. Также, по его словам, необходимо поручить соответствующим службам ежегодное обновление и публикацию национального шорт-листа. Кроме того, Зубарев попросил Васильеву поднять на уровне российского правительства вопрос о стимулировании представителей дефицитных профессий.

Еще одно предложение депутата касается школьной профориентации с возможностью для старшеклассников проходить производственную практику. По его мнению, без притока молодых кадров «ряду специалистов среднего звена угрожает смена поколений, где корпусу опытных наставников передать знания будет просто некому».

Указывая дефицитные профессии, Зубарев сослался на мониторинг, проведенный крупными интернет-сервисами по поиску работы и сотрудников. Согласно исследованию, самой редкой квалификацией на российском рынке труда является управление спецтехникой: машинистов автокрана и экскаватора не хватает во всех федеральных округах. Представителями редкой профессии также являются ERP-консультанты — специалисты по автоматизации учета и управления предприятием. В первую пятерку вошли врач и сварщик.

17 сентября сообщалось, что в первом полугодии 2019 года россиян больше всего интересовали профессии электрика, сварщика, водителя и разнорабочего. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами сайта объявлений «Авито Работа».