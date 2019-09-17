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Бывший капитан спецназа из Краснодара стал мастером маникюра

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Бывший капитан спецназа, 37-летний Дмитрий Братчиков из Краснодара переквалифицировался из военного в мастера маникюра и ничуть не стесняется своей биографии.

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По словам мужчины, его отец очень хотел быть летчиком, но не смог и попытался реализовать свои мечты в сыне. Братчиков поступил в общевойсковое училище в Новосибирске и отправился служить в Чечню, где проверял дорогу на наличие мин и бомб. Позднее он перевелся в Краснодарский край, где командовал группой спецназа, а в последние годы перед отставкой служил в штабе.

В 2010-м году мужчина решил оставить профессию военного и стал осваивать профессию мастера маникюра и педикюра. Бывший спецназовец был единственным учеником сильного пола среди дам, но тем не менее успешно освоил программу и получил два диплома, пишет сайт KP.ru во вторник, 17 сентября.

Примечательно, что в документе о прохождении курсов по привычке написали «маникюрша и педикюрша 2 разряда».

Первое время клиентки отказывались от услуг, поскольку с опаской относились к новому мастеру. Братчиков признался, что ему хотелось «перебороть свою гордыню» и попробовать то, чем занимаются женщины. Он пояснил, что «художку» не заканчивал, но тем не менее научился выводить узоры на ногтях.

«Работа мастера маникюра — труд адский. Конечно, несравнимый с работой в шахте. Но всё же сил нужно много — попробуйте часами сидеть и корпеть над педикюром!» — рассказывает экс-военный.

За четыре месяца у бывшего спецназовца появились постоянные клиенты, но офицер признается, что увлечение маникюром постепенно отходит на второй план. Сейчас он занимается практической психологией — устраивает консультации для людей, проводит семинары, где прорабатывает страхи и негативные состояния.

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