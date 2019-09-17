Россияне чаще всего интересуются профессиями электрика и водителя

В первом полугодии 2019 года россиян больше всего интересовали профессии электрика, сварщика, водителя и разнорабочего. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами сайта объявлений «Авито Работа» на основе анализа поисковых запросов портала за первые шесть месяцев этого года. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

Количество запросов со словом «электрик» выросло за год почти на 10%, «сварщик» — на 2%, а «разнорабочий» — на 15%.

Однако, по сравнению с 2018 годом, наибольшая динамика среди запросов была зафиксирована в профессиях сантехника (+22%), охранника (+20%) и водителя категории Е (+19%). Среди профессий, к которым россияне проявляют повышенный интерес, меньше всего запросов было со словом «уборщица» (около 4%).

Также люди стали чаще интересоваться темами «работа с ежедневной оплатой» и «подработка». Первый поисковой запрос наблюдается у граждан на 23,3% чаще, чем годом ранее. В топ популярных запросов вошла и «работа на дому», но интерес к нему с прошлого года упал примерно на 10%.

В исследовании отмечается, что жителям крупнейших городов больше всего интересна профессия водителя. Кроме того, среди самых популярных поисковых запросов оказались продавцы, администраторы, грузчики, курьеры и менеджеры. Тольятти отличился тем, что жители этого города больше всего интересовались профессией бухгалтера.

Ранее, 11 сентября, сервис «Авито Работа» по просьбе «Известий» назвал профессию продавца самой востребованной профессией у работодателей в России. На таких специалистов пришлось 20,7% всех актуальных вакансий сервиса за II квартал 2019 года. Соискатели также чаще всего интересовались объявлениями о работе в сфере продаж — 17% от общего числа запросов.

Также востребованными являются производственники (14,6%), строители (13,4%), перевозчики (10,4%) и сотрудники автобизнеса (9%).