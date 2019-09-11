Названы самые востребованные профессии в России

Самой востребованной профессией у работодателей в России оказались продавцы. Об этом говорится в исследовании, которое провел сервис «Авито Работа» по просьбе «Известий».

На их долю пришлось 20,7% всех актуальных вакансий сервиса за II квартал 2019 года.

Также на рынке труда востребованы производственники (14,6%), строители (13,4%), перевозчики (10,4%) и работники автобизнеса (9%).

Соискатели чаще всего интересовались также вакансиями в сфере продаж — 17% от общего числа запросов.

«Несмотря на сокращение спроса на продавцов как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей, они до сих пор представляют собой самую массовую профессию в стране», — отметили аналитики сервиса.

Строительство остается самой высокооплачиваемой отраслью среди популярных у соискателей областей. В среднем по России здесь можно рассчитывать на 47,3 тыс. рублей в месяц.

В продажах средняя зарплата составила 32,3 тыc. рублей. Самое маленькое жалованье предлагают студентам и соискателям без опыта — 30,5 тыс. рублей в месяц.

В то же время за год зарплаты студентов выросли больше, чем в других областях, — на 7%. Самый маленький рост зарплат оказался у продавцов — 3,2% за год.

Ранее в сентябре Минпросвещения России сообщило, что планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими. В перечень попали 32 направления, среди которых «техническая эксплуатация промышленного оборудования», «оптик-механик», «станочник» и другие.