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Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря

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Фото: Depositphotos
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Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.

«В этом году 31 декабря выпадает на вторник — это будет рабочий день», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Отмечается, что после этого у россиян будут длинные новогодние каникулы, которые продлятся с 1 по 8 января. Предыдущие праздники длились десять дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, отмечает «Газета.ру».

Ранее в августе Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных — они ожидаются со 2 по 4 ноября в связи празднованием Дня народного единства.

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