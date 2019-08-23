Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, подарит россиянам три выходных подряд. Об этом сообщили в пятницу, 23 августа, в пресс-службе Роструда.

«В начале ноября жителей России ждут следующие длинные выходные. Отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября», — цитирует представителя ведомства «Федеральное агентство новостей».

В июле правительство утвердило график рабочих и праздничных дней на 2020 год. Согласно календарю, новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января. В феврале россияне будут отдыхать с 22-го по 24-е число, а в марте праздничные дни выпадают на 7-е, 8-е и 9-е числа. В мае нерабочие дни ожидаются с 1 по 5 мая, а затем с 9-го по 11-е число. В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.

При этом в Совете Федерации предложили ввести еще один выходной день. По задумке сенаторов, им должен стать День Конституции, который отмечается 12 декабря.