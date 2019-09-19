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Врачи рассказали о вреде туши для ресниц

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Фото: Depositphotos
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Британские специалисты рассказали о вреде использования туши для ресниц. По их словам, она может вызвать раздражение, воспаление и возникновение инфекций, сообщается на сайте Fox News.

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Как рассказала член Британской ассоциации окулистов Чери Смит-Джейнс, ежедневное использование туши может привести к повреждению «слезной пленки», появлению раздражения глаз или инфекции. По ее словам, особенно это касается тех, кто добавляет слюну в подсыхающую тушь или пользуется одной щеточкой с другими людьми. Специалист отметила, что несоблюдение правил гигиены может привести даже к заражению роговицы.

«Такие инфекции редки, но они могут появиться, если вы случайно поцарапаете глаз щеточкой», — отметила Смит-Джейнс.

С ней согласилась дерматолог из лондонской клиники пластической хирургии Cadogan Clinic Алексис Гранит. При этом она отметила, что любая косметика вредна, если ее не смывать перед сном. А оставленная на ночь тушь может привести к выпадению ресниц, добавила она.

В июне 2018 года сообщалось, что австралийка накрасилась тушью 20-летней давности и почти ослепла. Специалисты отметили, что женщина окончательно потеряет зрение в ближайшие три года.

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