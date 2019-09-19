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В Госдуме отреагировали на предложение украинского дипломата «развалить Россию»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Госдуме прокомментировали заявление посла Украины в Сербии Александра Александровича, который предложил «развалить Россию» с помощью санкций. В четверг, 19 сентября, зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин в интервью RT отметил, что данное заявление вызывает лишь недоумение.

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Швыткин отметил, что подобные заявления «говорят о раздрае и попытке внести деструктивизм в отношения» России и Украины.

«Сегодня действия украинского лидера Владимира Зеленского носят противоречивый характер, но вместе с тем внушают осторожный оптимизм. И если президент и его представители настроены на конструктивные отношения с Россией, им необходимо подобрать соответствующую команду», — сказал депутат.

Ранее 19 сентября сообщалось, что Александрович написал статью под названием «Единственный способ справиться с Россией». В ней украинский дипломат указал, что международное сообщество должно изолировать Россию с помощью «реальных экономических санкций».

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