Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИДа

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД РФ. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 19 сентября.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документе.

Датой подписания указа значится 19 сентября.

С марта 2016 года Руденко занимал должность директора второго департамента СНГ МИД РФ, до этого он занимал пост начальника отдела департамента общеевропейского сотрудничества МИДа и был заместителем постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене.

10 сентября Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности статс-секретаря замглавы МИД РФ. Тогда же стало известно, что победивший на выборах губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко намерен выдвинуть Карасина на пост члена Совета Федерации от региона. Позже в тот же день президент назначил на эту должность статс-секретаря заместителя министра иностранных дел Евгения Иванова.