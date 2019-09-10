Путин подписал указ об отставке статс-секретаря МИДа Карасина

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке замглавы МИД России статс-секретаря Григория Карасина. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил «Коммерсант».

По данным издания, указ об отставке дипломата будет опубликован в ближайшее время. В Кремле еще не определились с преемником Карасина, курировавшего в ведомстве украинское направление. Обязанности статс-секретаря, в которые входило взаимодействие с Федеральным собранием и другими госорганами, возложат на другого замминистра иностранных дел — Евгения Иванова.

23 августа Григорию Карасину исполнилось 70 лет, это предельный возраст для нахождения на госслужбе согласно закону «О государственной службе».

Ранее во вторник стало известно, что победивший на выборах губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко намерен выдвинуть Карасина на пост члена Совета Федерации от региона.

В июле Карасин заявил, что не исключает своего выдвижения в сенаторы, однако и не может гарантировать такого варианта развития событий. По его словам, это зависело от исхода губернаторских выборов.