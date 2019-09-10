Избранный губернатор Сахалина назвал своего кандидата в сенат

Победивший на выборах губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко намерен выдвинуть на пост сенатора от региона замглавы МИД Григория Карасина. Об этом сообщили в пресс-службе избранного губернатора.

Карасин также будет присутствовать на церемонии вступления главы региона в должность, которая пройдет 12 сентября, передает ТАСС.

В июле Карасин заявил, что не исключает своего выдвижения в сенаторы, однако и не может гарантировать такого варианта развития событий. По его словам, это зависело от исхода губернаторских выборов.

Лимаренко был врио губернатора Сахалинской области с осени 2018 года, так как прежний глава региона Олег Кожемяко был назначен врио губернатора Приморского края. В единый день голосования, 8 сентября, Лимаренко победил на выборах. О планах выдвинуть в сенат Карасина он говорил еще летом.