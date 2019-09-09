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Все российские губернаторы сохранили свои места по итогам выборов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В результате обработки почти всех протоколов выборов в единый день голосования 8 сентября временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов остались на своих постах. Об этом в понедельник, 9 сентября, пишет «РИА Новости».

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На данный момент побеждают девять временно исполняющих обязанности руководителей. Это Александр Беглов в Санкт-Петербурге, Игорь Бабушкин в Астраханской области, Валерий Лимаренко на Сахалине, Алексей Текслер в Челябинской области, Александр Осипов в Забайкальском крае.

Кроме того, в Оренбургской области лидирует Денис Паслер, в Мурманской — Андрей Чибис, Радий Хабиров в Башкирии и Бату Хасиков в Калмыкии.

На своих должностях остались трое действующих глав регионов. Это Андрей Бочаров в Волгоградской области, Олег Кувшинников в Вологодской и Владимир Владимиров в Ставропольском крае.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

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