Беглов переназначил Матвиенко сенатором от Петербурга

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит представлять исполнительную власть Санкт-Петербурга в верхней палате российского парламента, заявил вступивший в должность губернатора города Александр Беглов.

«Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление», — сказал Беглов, его слова приводит ТАСС в среду, 18 сентября.

Ранее в этот же день чиновник официально принял полномочия руководителя города. Он принес присягу на Уставе перед депутатами заксобрания, судьями городского Уставного суда, почетными гражданами Северной столицы и присутствовавшими на мероприятии гостями.

Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003–2011 годах, а затем перешла на работу в Совфед, где представляет Северную столицу. В 2014 году ее переизбрали спикером верхней палаты парламента.

Когда новый губернатор вступает в свою должность, полномочия сенатора заканчиваются. После этого новоявленный глава города назначает выбранного им представителя в Совфед.