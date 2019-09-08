Матвиенко рассказала об ожиданиях от Украины

Украина должна предпринять конкретные шаги по выполнению Минских соглашений, заявила в воскресенье, 8 сентября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, этих действий от Киева ожидают не только в России.

«Конечно, и украинцы, и Россия, да и всё мировое сообщество ждут конкретных действий, конкретных шагов», — цитирует Матвиенко ТАСС. Она уточнила, что речь идет, в первую очередь, о прекращении обстрелов украинской стороной территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также о снятии экономической блокады региона.

Председатель Совфеда отметила, что в Минских соглашениях «написана четкая дорожная карта завершения внутриукраинского конфликта».

«Мы надеемся, что эти ожидания оправдаются», — заключила Матвиенко.

5 сентября глава МИДа самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев полноценно не выполнил ни одного пункта Минских соглашений за пять лет. Также, по ее словам, Киев нарушает введенное 21 июля бессрочное прекращение огня.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них силовую операцию. В том же году была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. В 2015 году лидерами так называемой «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции) был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года.