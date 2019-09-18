Беглов вступил в должность губернатора Петербурга

Победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вступил в должность главы города. Официальная церемония прошла в среду, 18 сентября, на заседании законодательного собрания в Мариинском дворце.

Он принес присягу на Уставе перед депутатами заксобрания, судьями городского Уставного суда, почетными гражданами Северной столицы и присутствовавшими на мероприятии гостями, среди которых были глава Совфеда Валентина Матвиенко и полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

«Клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина», — сказал, в частности, Беглов, его слова приводит ТАСС.

Он также пообещал всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей. Согласно Уставу, с этого момента он официально принял полномочия главы города.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

Спустя четыре дня избирком Петербурга официально опубликовал итоги выборов. Беглов набрал 64,43% голосов и победил в первом туре. Его избрали на пять лет.