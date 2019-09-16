Роман Старовойт вступил в должность главы Курской области

Победивший на выборах главы Курской области в день единого голосования в России 8 сентября Роман Старовойт вступил в должность губернатора. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 16 сентября.

Инаугурация прошла утром в драматическом театре имени А.С. Пушкина города Курска.

Председатель областного избиркома Галина Заика вручила Старовойту удостоверение губернатора области.

Зачитывая текст присяги, он поклялся верно служить народу и добросовестно выполнять возложенные на него обязанности губернатора, отстаивать интересы региона и соблюдать Конституцию Российской Федерации.

Вступив в должность, курский губернатор объявил о сокращении числа своих заместителей. Он пояснил, что сегодня будет утверждена новая структура областной администрации. «Реорганизация администрации направлена на повышение эффективности ее работы, устранение дублирования функций. Количество заместителей губернатора сократится, а количество органов государственной власти Курской области — комитеты и департаменты — будет уменьшено», — сказал он. Меры, по его словам, позволят сделать эту структуру «работоспособной и эффективной».

Кроме того, новый глава области заявил о своих планах выступить с инициативой по справедливому регулированию транспортного налога. «Наши граждане должны платить его пропорционально использованию транспорта, и считаю, что транспортный налог постепенно должен быть отменен», — отметил он. Старовойт добавил, что для справедливости будет достаточно акцизного сбора на топливо. Он уточнил, что инициативу поддержали коллеги-губернаторы и федеральные законодатели.

8 сентября в 85 регионах России прошли более 5 тыс. выборов разного уровня. По их итогам должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей. Старовойт победил на губернаторских выборах, получив 81,07% голосов.

Ранее, 11 октября 2018 года, он был назначен временно исполняющим обязанности главы области. Это произошло после того, как его предшественник, руководивший регионом с 2000 года Александр Михайлов досрочно сложил полномочия.

Новый глава региона родился в Курске в 1972 году. Старовойт окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова и Северо-Западную академию государственной службы. В разные годы работал на руководящих позициях, том числе занимал должность замминистра транспорта России и возглавлял Федеральное дорожное агентство.