Путин ответил на предложение об изменении избирательной системы

Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Одной из основных тем разговора стал вопрос выборной системы.

«Мы постоянно с вами обсуждаем вопросы подобного рода, в том числе то, что касается политической системы страны. Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективным, работающим на благо народа России», — отметил глава государства.