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Трамп назначил Роберта О'Брайена советником по нацбезопасности

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Дональд Трамп назвал имя нового советника по нацбезопасности. Президент решил назначить на пост Роберта О´Брайена. Он сейчас служит спецпосланником
в госдепе по делам заложников. СМИ характеризуют Роберта как «командного игрока». Сообщается, что у О´Брайена хорошие отношения в Пентагоне. О'Брайен станет уже четвертым на этой должности с начала правления Трампа. Его предшественника Джона Болтона уволили из-за разногласий с президентом.

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