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Задержанные жители Нижневартовска занимались вербовкой в ИГ

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Фото: СК РФ по по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
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Трое жителей Нижневартовска, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации, занимались финансированием терроризма и вербовкой новых сторонников в международную организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом 19 сентября сообщается на официальном сайте следственного управления Следственного комитета России по ХМАО.

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По информации правоохранителей, задержанные придерживаются радикальных взглядов. «Мужчины осуществляли на территории города Нижневартовска запрещенную деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма», — говорится в сообщении.

Всего было задержано трое жителей Нижневартовска, один из которых находился в Республике Татарстан. Уточняется, что при обыске у мужчин были обнаружены экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, патроны и другие предметы, важные для следствия.

Ранее, в этот же день сообщалось, что в Нижневартовске задержаны трое подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство».

18 сентября сотрудники ФСБ задержали в Дагестане сторонника ИГ, планировавшего теракт. В момент задержания он пытался извлечь из тайника в лесу самодельную бомбу. Имя боевика не раскрывается, известно, что это гражданин России 2000 года рождения.

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