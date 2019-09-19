Задержанные жители Нижневартовска занимались вербовкой в ИГ

Трое жителей Нижневартовска, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации, занимались финансированием терроризма и вербовкой новых сторонников в международную организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом 19 сентября сообщается на официальном сайте следственного управления Следственного комитета России по ХМАО.

По информации правоохранителей, задержанные придерживаются радикальных взглядов. «Мужчины осуществляли на территории города Нижневартовска запрещенную деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма», — говорится в сообщении.

Всего было задержано трое жителей Нижневартовска, один из которых находился в Республике Татарстан. Уточняется, что при обыске у мужчин были обнаружены экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, патроны и другие предметы, важные для следствия.

Ранее, в этот же день сообщалось, что в Нижневартовске задержаны трое подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство».

18 сентября сотрудники ФСБ задержали в Дагестане сторонника ИГ, планировавшего теракт. В момент задержания он пытался извлечь из тайника в лесу самодельную бомбу. Имя боевика не раскрывается, известно, что это гражданин России 2000 года рождения.