В Нижневартовске задержали подозреваемых в сотрудничестве с ИГ

В Нижневартовске задержаны трое подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Об этом рассказал источник в местных правоохранительных органах.

Двое подозреваемых задержаны накануне, один — сегодня, передает «РИА Новости».

По словам источника, решается вопрос об избрании меры пресечения. Других подробностей он не сообщил.

Официальными комментариями правоохранительных органов журналисты пока не располагают.

18 сентября сотрудники ФСБ задержали в Дагестане сторонника ИГ, планировавшего теракт. В момент задержания он пытался извлечь из тайника в лесу самодельную бомбу. Имя боевика не раскрывается, известно, что это гражданин России 2000 года рождения.