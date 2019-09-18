В Финляндии задержали планировавшего теракт подростка

Полицейские в Финляндии задержали 17-летнего подростка, который, по их данным, планировал теракт во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2017 году. Об этом 18 сентября сообщает телеканал MTV3.

Отмечается, что спецслужбы США отследили юношу, который ранее принял ислам, и сообщили о его намерениях властям Финляндии. Было установлено, что он обсуждал со своей подругой намерение устроить теракт на стадионе в Лахте, где проводился чемпионат, пишет сайт aif.ru.

Подростка задержали, однако обвинение ему не предъявили, потому что его планы не достигли стадии подготовки. По финским законам подготовка теракта преследуется по закону. Подросток будет находиться под контролем властей.

Ранее 18 сентября сотрудники ФСБ задержали в Дагестане сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Он был пойман при попытке изъять из тайника «самодельное взрывное устройство большой мощности».