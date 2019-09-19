Искусствоведы из Эрмитажа помогут в восстановлении сирийской Пальмиры

Древнюю Пальмиру продолжают понемногу приводить в порядок. В Сирию вскоре должны отправиться искусствоведы из Эрмитажа. Они помогут сирийским коллегам создать 3D-модель памятника. О полном восстановлении речи не идет, будут реконструированы некоторые части. Кроме наших историков, сюда, возможно, приедут немецкие специалисты. Ранее в Пальмире работу провели российские сапёры. Военные очистили территорию от снарядов, оставшихся от боевиков.