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Кардиолог прокомментировал данные о «безопасной порции» алкоголя

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Кардиолог, академик РАН, д.м.н., Юрий Беленков в беседе с «Известиями» рассказал, что если употреблять алкоголь в пределах рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), асоциальное поведение человеку не грозит. Но есть другие риски.

Согласно рекомендациям экспертов Минздрава России, есть порция алкоголя, которая несет незначительный риск здоровью, пишет «РИА Новости» 19 сентября. Порция составляет порядка 200 миллилитров вина в день для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин.

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«Независимо от количества выпитого алкоголя происходит воздействие на центральную нервную систему, на клетки мозга... В массе, люди регулярно потребляющие алкоголь даже в небольших количествах, все-таки рискуют более ранними изменениями высших функций», — сказал Беленков.

Изменения могут затронуть память, интеллект, внимание, способность выполнять тонкие движения. А также функции, которые требуют активного включения лобных долей головного мозга, подчеркнул врач.

При этом степень влияния алкоголя на организме зависит от генетики, а также от активности алкогольдегидрогеназа — элементов, которые расщепляют алкоголь, уточнил кардиолог.

Официальная позиция ВОЗ признает, что не вредно определенное количество абсолютного этанола в сутки, отметил Беленков. Однако по нормам классификации организации выходит чуть меньше, чем 200 мл вина и 900 мл пива.

«Если соблюдать эти нормативы, асоциального поведения не будет. А вот нарушения ритма сердца будут. Потому что алкоголь не сам по себе является аритмогенным, аритмогенным являются продукты деградации алкоголя», — заключил кардиолог.

Ранее в сентябре стали известны факторы, которые влияют на развитие онкологических заболеваний. Среди них — курение, алкоголь и вирус папилломы человека.

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